قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأحد إنه الوقت قد حان لكي يفهم الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أنه مجرد سطر في قائمة ضحايا النظام الأمريكي.

وذكّرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية بتصريح زيلينسكي بأن كييف أصبحت رهينة للعملية الانتخابية في الولايات المتحدة، بحسب ما أورده موقع "روسيا اليوم".

وأضافت "ولن تكون هناك انتخابات في الولايات المتحدة حتى عام 2024، أليس كذلك؟.. زيلينسكي يود أن يعتقد أنه الوحيد وكل شيء يدور حوله، لكن لا".

واستشهدت زاخاروفا بزعيمي فيتنام الجنوبية نجو دينه ديم ونجو دينه نو، الذين "عاملتهم الولايات المتحدة بحنان شديد" لدرجة أن نائب الرئيس الأمريكي ليندون جونسون وصل إلى سايجون في عام 1961، وبعد ذلك أرسله كرئيس مئات الآلاف من الأمريكيين يموتون في فيتنام.

وتابعت "ماذا حدث لـ”حلفاء واشنطن” نجو دينه ديم ونجو دينه نو فيما بعد؟ تذكرت زاخاروفا أنهم قُتلوا".

وفي وقت سابق، أعلن رئيس مكتب زيلينسكي، أندريه إرماك، عن اقتراب لحظة حرجة بالنسبة لأوكرانيا، التي تستجدي مرة أخرى الأموال من الولايات المتحدة.

وقال زيلينسكي إن أوكرانيا مستعدة لتلقي المساعدة العسكرية من الولايات المتحدة عن طريق الائتمان.