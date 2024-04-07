ads
الأحد 07 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

دراما رمضان.. ملخص أحداث الحلقات الـ 27 من مسلسلات الأطفال

مسلسل سر المسجد
مسلسل سر المسجد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، ملخص أحداث الحلقات الـ 27 من مسلسلات الأطفال في موسم دراما رمضان 2024.

بدأت أحداث الحلقة 27 من مسلسل سر المسجد، باستمرار أبطال المسلسل في محاولات الحصول على رموز، وأعطى غلاباوي أحد رموز المسجد إلى الشيخ صلاح ضمن خطته لخداع الأبطال، ونجحت حبيبة في تحرير والدها عن طريق حل أحد ألغاز التطبيق حول المسجد النبوي، وخلال أحداث الحلقة حكى الشيخ صلاح للأبطال تاريخ المسجد النبوي ومتى بُنى.

تضمنت أحداث الحلقة 27 من مسلسل يحيى وكنوز الجزء 3، حديث يحيى مع عائلاته عن إنقاذ سينو، وترد عليه كنوز لتعرفه بأن فضولي اكتشف مراقبتهم له، وخلال أحداث الحلقة أيضا تظهر جميلة وهي تسأل عن مغاوري وتقول لباق العصابة لا أحد يتحرك من مكانه إلا بإذن منها.

وخلال أحداث الحلقة 27 من مسلسل نوره، ظهرت ريم ووالدتها وهي تسألها عن حالها، لترد ريم بكونه بخير، كما تسألها والدتها عن إمكانية البيع بجانب مدرستها، لكن ريم تخبرها بأن هذا الأمر سوف يسبب لها حرج.

موسم دراما رمضان 2024 دراما رمضان 2024 مسلسل سر المسجد مسلسل يحيى وكنوز الجزء 3