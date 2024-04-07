دراما رمضان.. ملخص أحداث الحلقات الـ 27 من مسلسلات الأطفال

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، ملخص أحداث الحلقات الـ 27 من مسلسلات الأطفال في موسم دراما رمضان 2024.

بدأت أحداث الحلقة 27 من مسلسل سر المسجد، باستمرار أبطال المسلسل في محاولات الحصول على رموز، وأعطى غلاباوي أحد رموز المسجد إلى الشيخ صلاح ضمن خطته لخداع الأبطال، ونجحت حبيبة في تحرير والدها عن طريق حل أحد ألغاز التطبيق حول المسجد النبوي، وخلال أحداث الحلقة حكى الشيخ صلاح للأبطال تاريخ المسجد النبوي ومتى بُنى.

تضمنت أحداث الحلقة 27 من مسلسل يحيى وكنوز الجزء 3، حديث يحيى مع عائلاته عن إنقاذ سينو، وترد عليه كنوز لتعرفه بأن فضولي اكتشف مراقبتهم له، وخلال أحداث الحلقة أيضا تظهر جميلة وهي تسأل عن مغاوري وتقول لباق العصابة لا أحد يتحرك من مكانه إلا بإذن منها.

وخلال أحداث الحلقة 27 من مسلسل نوره، ظهرت ريم ووالدتها وهي تسألها عن حالها، لترد ريم بكونه بخير، كما تسألها والدتها عن إمكانية البيع بجانب مدرستها، لكن ريم تخبرها بأن هذا الأمر سوف يسبب لها حرج.