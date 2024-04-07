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الأحد 07 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة القبطية

البابا تواضروس الثاني يهنئ رئيس الوزراء بعيد الفطر

البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني
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قدم قداسة البابا تواضروس الثاني التهنئة للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بحلول عيد الفطر المبارك، وجاءت تهنئة قداسته من خلال برقية بعث بها لمدبولي، وقال قداسة البابا في نص البرقية:

الأستاذ الدكتور مصطفى مدبولي
رئيس مجلس الوزراء

بالإصالة عن نفسي وباسم الكنيسة المصرية القبطية الأرثوذكسية يسرني أن أرسل لدولتكم ولجميع الأحباء المسلمين أصدق التهاني القلبية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، الذي يأتي هذا العام بالتزامن مع إنجاز المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية الجديدة.

نسأل الله أن ينعم عليكم بموفور الصحة ويوفق سعيكم الدؤوب الفعال في طريق تنمية مصر بجميع نواحي التنمية، وهو ما تلمسه جموع المصريين بفضل جهودكم الحثيثة،
دمتم محفوظين بعناية الله.

البابا تواضروس الثاني 
بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية

 

قداسة البابا تواضروس الثاني رئيس مجلس الوزراء الكنيسة المصرية القبطية الأرثوذكسية عيد الفطر المبارك بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية