البابا تواضروس يهنئ وزير الدفاع بعيد الفطر

بعث قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، برقية تهنئة للفريق أول محمد أحمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي بحلول عيد الفطر المبارك، وقال قداسته في نص البرقية:

السيد الفريق أول محمد أحمد زكي

القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي

بالإصالة عن نفسي وباسم الكنيسة المصرية القبطية الأرثوذكسية يسرني أن أبعث لسيادتكم ولجميع رجال القوات المسلحة المصرية، من ضباط وضباط صف وجنود، أصدق التهاني القلبية بحلول عيد الفطر المبارك، طالبين من الله أن ينعم عليكم بوافر الصحة وينجح جهودكم لحفظ أمن مصر ومواجهة أعدائها وكافة التحديات.

البابا تواضروس الثاني

بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية