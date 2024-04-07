أسعار الدولار اليوم الأحد 7 أبريل 2024

استقرت اسعار الدولار الامريكي أمام الجنيه المصري، خلال التعاملات الصباحية اليوم الأحد، 7 أبريل 2024، وذلك علي مستوي البنوك العاملة بالسوق المصرية.

وسجل متوسط سعر الدولار أمام الجنيه في البنك المركزي المصري نحو 47.32 جنيه للشراء و 47.42 جنيه.

وبلغ أعلى سعر للدولار أمام الجنيه نحو 47.45 جنيه للشراء و 47.55 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

بينما بلغ أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 47.1 جنيه للشراء و 47.15 جنيه للبيع في المصرف المتحد

وبلغ متوسط سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك الأخري نحو 47.3 جنيه للشراء و 47.4 جنيه للبيع في بنوك"البركة، الأهلي المتحد، والتنمية الصناعية.

كما سجل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.32 جنيه للشراء و 47.42 جنيه للبيع، في بنوك "الاسكندرية، وكريدي أجريكول، والأهلي الكويتي، والأهلي المصري، والتجاري الدولي CIB.

وبلغ سعر دولار أمام الجنيه نحو 47.15 جنيه للشراء و 47.25 جنيه للبيع، داخل البنك المصري الخليجي .

كما وصل سعر الدولار أمام الجنيه في في بنك ميد نحو 47.2 جنيه للشراء و 47.4 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.35 جنيه للشراء و 47.45 جنيه للبيع في بنوك "المصرف العربي الدولي، والاستثمار العربي، وHSBC.