هاجر السراج تنجح في إخلاء سبيل والدها في معركة قانونية بـ«إمبراطورية ميم»

فور علمها بدخول أبيها السجن، حجزت المحامية منى مختار أبو المجد (هاجر السراج) أول طائرة من باريس إلى القاهرة وعند وصولها ترافعت ببراعة عن أبيها أمام النيابة لتخرجه بكفالة على ذمة القضية التى وجه له فيها عدد من الاتهامات، منها التزوير والاختلاس وذلك ضمن أحداث الحلقة الـ27 من المسلسل الاجتماعي إمبراطورية ميم الذي يعرض حاليًا خلال الموسم الرمضاني.



لم تستطع منى تحمل دخول أبيها السجن دون أن تفعل شيئًا، خاصة وأنها محامية وعلى درجة عالية من التميز بصفتها معيدة بكلية الحقوق.



وكانت منى غادرت باريس على الفور على أول طائرة إلى القاهرة لتفاجئ والدها (خالد النبوي) في مشهد مؤثر، لتعتذر له عن سفرها لاستكمال دراستها بالخارج دون علمه من جهة، ولكي تدافع عنه من جهة أخرى، حيث استخدمت كل أدواتها في فن المحاماة لتنجح في إخلاء سبيله بكفالة على ذمة التحقيقات.



وكان مختار أبو المجد قد دخل السجن بسبب قضية كبيرة وجه له فيها عدد من الاتهامات تتعلق بإدارة شركته السياحية، وكشفت الأحداث قيام الشركة الاستثمارية الكبرى التي تطمح بشراء بيته لاستخدامه لأغراض استثمارية بتلفيق هذه القضية له بسبب رفضه الشديد بيع البيت لهم وذلك كوسيلة أخيرة لإرغامه على البيع.



مسلسل إمبراطورية ميم، مأخوذ عن قصة قصيرة تحمل نفس الاسم، للكاتب إحسان عبد القدوس، بطولة النجم خالد النبوي، نشوي مصطفي، حلا شيحا، محمد محمود عبد العزيز، محمود حافظ، إيمان السيد والنجوم الصاعدة؛ نور النبوي ومايان السيد وهاجر السرّاج وإلهام صفي الدين، يارا عزمى، نورهان منصور، والأطفال؛ آدم وهدان ومنى زاهر وعمر حسن، والمسلسل من إخراج محمد سلامة.