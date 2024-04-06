حياة كريمة بالبحر الأحمر تقيم إفطار الأسرة المصرية بالغردقة

نظمت مؤسسة حياة كريمة بالبحر الأحمر اليوم السبت، إفطارًا جماعيًا، بحضور عدد كبير من قيادات المحافظة والأهالي الذين عبروا عن سعادتهم بهذا الإفطار.

وشارك فى الإفطار أكثر من 650 مواطنا ومتطوع وعدد من قيادات المحافظة.

على الجانب الآخر وزع متطوعو حياة كريمة بالبحر الأحمر 500 وجبة على المواطنين في منازلهم، ضمن مبادرة سبيل خلال شهر رمضان .

وتعد هذه المبادرة جزءًا من جهود مؤسسة حياة كريمة المستمرة لتحسين حياة المواطنين في القرى الأكثر فقراً، ونشر روح التكافل والتراحم بين أفراد المجتمع، حيث تخلل الإفطار العديد من الفقرات الترفيهية والأناشيد الدينية التي أضفت أجواء رمضانية دافئة على المكان.

وأكدت زينب سعيد منسق عام حياة كريمة بالبحر الأحمر حرص المؤسسة على نشر روح التكافل والتراحم بين أفراد المجتمع، ومساندة الفئات الأكثر احتياجًا، وإدخال السعادة على قلوبهم في شهر رمضان المبارك.

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