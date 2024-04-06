ننشر قرار وزير السياحة للتمثيل الفئوي بمجالس الغرف السياحية

أصدر أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، القرار الوزاري رقم 107 لسنة 2024، والخاص بتحديد التمثيل الفئوي والجغرافي لمجموعات النشاط داخل الغرف السياحية، وذلك تمهيدا لانتخابات مجالس إدارات الغرف المزمع عقدها 22 مايو المقبل.

وتضمن القرار، أن يتحدد التمثيل الفئوي داخل غرفة شركات السياحة على اساس عضوين يمثلان الشركات فئة أ التي حققت حجم اعمال 50 مليون جنيه او اقل في العام المالي السابق للانتخابات، وعضو واحد للشركات المحققة أعلى من 50 مليون جنيه، و4 أعضاء للشركات فئة أ المحققة أكثر من 50 مليون جنيه من العمل في السياحة المستجلبة، وعضو واحد لتمثيل الشركات فئتي: ب، ج.

وتابع القرار الوزاري: "وفيما يخص غرفة المنشآت الفندقية فيتكون المجلس من ثلاثة أعضاء يمثلون فنادق الخمس والاربع نجوم "عضو من جنوب سيناء، وعضو عن البحر الأحمر، وعضو من باقي المحافظات، ثم يضم 4 أعضاء للفنادق الثلاث نجوم، ونجمتين، ونجمة واحدة "عضو لجنوب سيناء، وعضو للبحر الأحمر، وعضوان من المحافظات، وعضو للفنادق العائمة".

وفيما يخص غرفة المنشآت والمطاعم السياحية: يتكون المجلس من عضوان للمنشآت الخمس نجوم، وعضوان للأربع نجوم، ثم 3 أعضاء للمنشآت من نجمة وحتى 3 نجوم، ثم عضو واحد يكثل عربات الأكل السريع والحلوى.

وفي غرفة سياحة الغوص، فسوف يضم المجلس 4 أعضاء للفئة أ ، وعضوان للفئة ب ، ثم عضوان للفئة ج، ويتم تقسيم التوزيع الجغرافي لهم بين البحر الأحمر والاسكندرية ومطروح، ثم جنوب سيناء والمحافظات الاخرى.

وتختار غرفة السلع والعاديات السياحية أعضاء يمثلون الأنشطة المختلفة داخل الغرفة.