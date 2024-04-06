"كرنڤال وأبطال" بختام دورة منتدى شباب ٦ أكتوبر الرمضانية لكرة القدم

تحت رعاية الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اقامت الادارة المركزية للمدن الشبابية والرياضية برئاسة اللواء عبد الرحمن شلش ومي حسن علي مدير عام مراكز التعليم المدني ومنتديات الشباب ختام فعاليات الدورة الرمضانية بمنتدى شباب ٦ أكتوبر.

اختتمت فعاليات الدورة الرمضانية لكرة القدم والتي أقيمت منافساتها على ملعب المنتدى الرئيسي خلال شهر رمضان المبارك، وسط لفيف كبير من رواد وزوار المنتدى ومن أولياء أمور لاعبي الفرق المشاركة.

وانتهت منافسات الدورة بتتويج فريق أكاديمية منتدى شباب ٦ أكتوبر A مواليد ٢٠٠٩ بعد تغلبه على نظيره فريق أكاديمية الأفريقي بنتيجة ٣-٢ في المباراة النهائية.

كما حصد فريق أكاديمية المنتدى لكرة القدم مواليد ٢٠١١ لقب الدورة أيضًا بعد الفوز على نظيرة فريق ليدز بنتيجة ٢-٠.



في حين استطاع فريق أكاديمية أكتوبر يونايتد مواليد ٢٠١٣ حصد لقب البطولة بعد التغلب على نظيرة الأفريقي بركلات الترجيح بنتيجة ٣-٢.

على صعيد منافسات المركزين الثالث والرابع حقق فريق ٢٠١٣ بأكاديمية زد الزمالك المركز الثالث بعد الفوز على منتدى شباب ٦ أكتوبر ٥-٤ بركلات الترجيح.

كما نجح فريق نجوم مصر في تحقيق المركز الثالث في منافسات فرق ٢٠٠٩ بعد الفوز بنتيجة ١-٠ على نظيرة فريق B من مواليد ٢٠٠٩ منتدى شباب ٦ أكتوبر.

وقام مسؤولو إدارة منتدى شباب ٦ أكتوبر بتسليم الميداليات والجوائز للفرق المتوجه بلقب البطولة بمختلف الأعمار السنية، وسط حفل ختامي وكرنڤال رياضي عقب منافسات حماسية وقوية شهدتها الدورة طوال فعالياتها خلال شهر رمضان المبارك على ملاعب منتدى شباب ٦ أكتوبر.

جدير بالذكر أن هذه الدورة شارك بها خمسة أكاديميات مختلفة بواقع ٢٤ فريق بمختلف الأعمار السنية من بينهم منافسات كرة القدم النسائية.

حيث شارك كل من أكاديمية المنتدى لكرة القدم ، وأكاديمية زد الزمالك، وأكاديمية لييدز، وأكاديمية أكتوبر يونايتد ، وأكاديمية الأفريقي.

واتسمت منافسات الدورة بالمنافسة القوية من الجميع والحماس نحو حصد لقب الدورة الرمضانية هذا الموسم بمنتدى شباب ٦ أكتوبر كأحد المنشآت الحكومية الشبابية والرياضية التي تتبع الإدارة المركزية للمدن الشبابية بوزارة الشباب والرياضة.