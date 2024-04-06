الحوار الوطني ولجنة العفو أبرز المكاسب.. إبراهيم الديب: حفل إفطار الأسرة المصرية يؤكد انحياز الرئيس السيسى للشارع

قال النائب إبراهيم الديب، عضو مجلس النواب، إن حفل إفطار الأسرة المصرية من المناسبات التى رسخها الرئيس عبد الفتاح السيسى، والتى تؤكد انحيازه للشارع، وأنه يضع المواطن نصب عينيه، خاصة وأن هذه المناسبة تشهد إعلان الرئيس عن حزمة من القرارات والتوجيهات التى تصب فى صالح المواطن.



وأوضح الديب، أن حفل الإفطار يحظى باهتمام كبير، خاصة وانه الحفل يحضره لفيف من وزراء الحكومة، وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ، وعدد من الشخصيات العامة، وشهد الأعوام الماضية الإعلان عن عدد من القرارات المهمة والمبادرات المجتمعية التى كان ولا تزال لها العديد من الإيجابيات سواء على الصعيد الفردى للأشخاص من خلال المبادرات والتوجيهات المباشرة للسلطة التنفيذية أو القرارات الخاصة بالاقتصاد والاستثمار ودعم موارد الدولة.



وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، أعلن خلال حفل إفطار الأسرة المصرية فى رمضان 2022، إجراء حوار وطني مع كل القوى السياسية دون تميز أو استثناء، موجها برفع نتائجه إليه شخصياً، متعهدا بحضور مراحله النهائية، تكليف الحكومة بإعلان خطة لخفض الدين العام، تكليف الحكومة بطرح رؤى متكاملة للنهوض بالبورصة، توجيه بمشاركة القطاع الخاص في الأصول المملوكة للدولة بـ10 مليارات دولار سنوياً لمدة 4 أعوام، وإطلاق مبادرة لتوطين الصناعات الوطنية.



وتابع الديب،:" لعل إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية إعادة تفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي، تعد من أبرز مكاسب الدولة المصرية خلال الفترة الأخيرة".