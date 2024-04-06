رئيس جامعة العريش: افتتاح مركز دولي لرعاية ذوي الإعاقة قريبًا



استقبلت جامعة العريش برعاية الدكتور حسن الدمرداش، رئيس الجامعة، وفدًا من أطفال مركز التَّخاطب وتنمية المهاراتِ والتَّكامل الحسّيّ بمركز شباب العريشِ، والمشرفين، و ذلك بإشراف مركز خدمة الطلبة ذوي الإعاقة بالجامعة.

وأكد الدكتور حسن الدمرداش، التزام الجامعة بدعم ذوي الهمم، وحرصه على التأكيد أنّ الجامعة تفتح أبوابها على مصارعها لكلّ أبناء محافظة شمال سيناء من ذوي الهمم، مشيرًا إلى أن الجامعة ستفتح مركزًا دوليا لرعاية ذوي الإعاقة قريبًا، ويسُرُّها تقديم كافة سبل الإِتاحةِ، والخدمات لجميع ذوي الهمم بسيناء الحبيبة.

وأضاف أن الجامعة تُنظم هذا اللقاء تماشيًا مع رؤية وتوجهات القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وحرصًا من الجامعة على تعزيز التواصل مع مختلف فئات المجتمع.

وكان للزيارة صدى عظيما وقبولًا مبهجًا للزائرين.

