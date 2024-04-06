لماذا يعاني بعض الأشخاص من العصبية أثناء الصيام؟

يعتقد البعض أن اضطرابات النوم مثل عدم القدرة علي النوم أو استمرار الأرق من الآثار الجانبية الأكثر تعرضا وهي المرتبطة بالصيام وذلك لأن الصائمين يضطرون كثيرا للسهر أو الاستيقاظ بشكل متقطع في ساعات الليل من أجل الصلاة والسحور ، ووفقا لتصريحات الدكتور هانس غونتر فييس، رئيس المعهد الألماني لطب النوم (DGSM) التي أدلى بها لوسائل الإعلام الألمانية.

وخلال الأسبوع الأول من الصيام يفرز الجسم كميات كبيرة من الماء والملح في البول ، وتعرف بإدرار البول الطبيعي في الصيام مما يسبب جفافا للجسم وينعكس علي الجلد أيضا ولذلك يجب شرب كميات كبيرة من الماء قبل الانقطاع عن الطعام.

انخفاض نسبة السكر في الدم أو نقصه أثناء فترات تقييد السعرات الحرارية أو خلال أوقات الصيام يمكن أن يؤدي إلي القلق والتركيز الضعيف .

وأجريت دراسة عام 2016 علي 52 امرأة ووجد الباحثون أن المشاركات كن أكثر انفعالا بشكل لافت أثناء وقت الصيام ومدتها 14 ساعة كما كان عليه خلال فترة عدم الصيام.

كما ان اضطراب وقلق النوم من مسببات تقلب المزاج بالإضافة إلي تغيير مواعيد الطعام مما يجعل الصائم أكثر عرضه للانفعال والعصبية والاجهاد النفسي في الحياه اليومية يزيد من احتمالية ظهور العصبية والانفعالات النفسيية، وهناك الكثير من الخطوات التي تساعد علي التخلص من العصبية أثناء الصيام خلال شهر رمضان.

وهي تناول وجبات متوازنه صحية مثل وجبات السحور تحتوي علي الكربوهيدرات المعقدة والبروتينات والألياف لتوفير الطاقة المناسبة أثناء وقت الصيام وللحد من تقلبات مستوي السكر في الدم .

وينصح أيضا بممارسة الرياضة لأنها تساعد علي تخفيف الاجهاد والتوتر وتحسين المزاج وتساعد علي التحكم في العصبية والانفعالات، وإعطاء الجسم قدر من الراحة والاستجمام بأي طريقة مثل قراءة القرأن أو المشي واستنشاق الهواء النقي وفي حالة ظهور أعراض غير طبيعية أو مشاكل صحية خلال فترة الصيام يجب علي الشخص التواصل مع الطبيب المعالج للحصول علي استشارة طبيه مفيدة .

تأثير قلة النوم على الدماغ



أظهرت الدراسات الحديثة التي أجريت على البشر والفئران أن السهر لوقت متأخر من الليل والحرمان من النوم قد يسببان تلفا طويل الأمد للدماغ.