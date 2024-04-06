ads
السبت 06 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

مي القاضي: مشهد القتل في «صيد العقارب» الأصعب بالمسلسل

مسلسل صيد العقارب
مسلسل صيد العقارب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تحدثت الفنانة مي القاضي، عن كواليس تحضيرها لشخصية «ولاء» في مسلسل «صيد العقارب» والذي يعرض خلال الموسم الرمضاني الحالي، مشددة على أن شخصية «ولاء» في بداية العمل كانت سهلة جدًا وهي بنت تحصل على ما تطلبه وتريده ومرفهة ومدللة، منوهة أن أول علاقة عاطفية لها بائت بالفشل.
«ولاء» شخصية متسرعة

«وأضافت «القاضي»، خلال لقائه مع الإعلاميتان يارا مجدي وسارة سراج، ببرنامج «حصاد الدراما»، المُذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أن تعرضها للخيانة في منزلها ومع زوجة والدها كانت صدمة كبيرة للشخصية التي تقدمها خلال أحداث المسلسل، موضحة أن بها جانب من التسرع في اتخاذ القرارات وتصرفت في هذا الموقف بدون تفكير.

ونوهت بأن مشهد قتل زوجها بعد اكتشاف خيانته لها بأنه أصعب مشهد واجهته في المسلسل لشعورها بالخوف من استخدام السكين، منوهة بأن مشاهد النيابة هي أفضل مشاهدها في المسلسل، موضحة أنها كانت مليئة بالمشاعر وجعلتها تتفاعل مع الشخصية بشكل كبير.

مسلسل صيد العقارب الموسم الرمضاني 2024 مي القاضي