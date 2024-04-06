مي القاضي: مشهد القتل في «صيد العقارب» الأصعب بالمسلسل

تحدثت الفنانة مي القاضي، عن كواليس تحضيرها لشخصية «ولاء» في مسلسل «صيد العقارب» والذي يعرض خلال الموسم الرمضاني الحالي، مشددة على أن شخصية «ولاء» في بداية العمل كانت سهلة جدًا وهي بنت تحصل على ما تطلبه وتريده ومرفهة ومدللة، منوهة أن أول علاقة عاطفية لها بائت بالفشل.

«ولاء» شخصية متسرعة

«وأضافت «القاضي»، خلال لقائه مع الإعلاميتان يارا مجدي وسارة سراج، ببرنامج «حصاد الدراما»، المُذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أن تعرضها للخيانة في منزلها ومع زوجة والدها كانت صدمة كبيرة للشخصية التي تقدمها خلال أحداث المسلسل، موضحة أن بها جانب من التسرع في اتخاذ القرارات وتصرفت في هذا الموقف بدون تفكير.

ونوهت بأن مشهد قتل زوجها بعد اكتشاف خيانته لها بأنه أصعب مشهد واجهته في المسلسل لشعورها بالخوف من استخدام السكين، منوهة بأن مشاهد النيابة هي أفضل مشاهدها في المسلسل، موضحة أنها كانت مليئة بالمشاعر وجعلتها تتفاعل مع الشخصية بشكل كبير.