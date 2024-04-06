تجديد حبس المتهم باغتصاب وقتل شقيقته في المطرية

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح المطرية تجديد حبس شاب 15 يوما علي ذمة التحقيقات اتهم باغتصاب وقتل شقيقته (طفلة) شنقًا، داخل مسكنهم.

واعترف المتهم أنه ارتكب الواقعة دون تفكير وان الشيطان شجعه حيث استغل عدم تواجد والده الذي يعمل مدرس بالخارج، وقام بمشاهدة أحد الافلام الإباحية مما تسببت في حالته التي وصل اليها.



وأشار إلى أن شيطانه صور له شقيقته وأراد أن يقلد أحد الأفلام واستغل صغر سن شقيقته صاحبة ال 8 أعوام، وقيدها ثم اغتصبها، إلا أنها انهارت وظلت تصرخ لتستنجد بأحد وكتم أنفسها لتلقي موتها محاولا اسعافها ونقلها إلى المستشفى لكنها توفيت في الحال.



كانت الاجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغًا من شرطة النجدة يفيد بوجود جثة طفلة داخل شقة بدائرة قسم شرطة المطرية.

وانتقلت أجهزة الأمن وعثر على جثة طفلة في العقد الأول من العمر، ووجود آثار حول الفم، وبعمل التحريات تبين وجود شبهة جنائية في الواقعة.

وتبين أن وراء ارتكاب الجريمة شقيقها بعد اغتصابها، وألقي القبض على المتهم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وإحالته للنيابة التي تباشر التحقيقات.

