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السبت 06 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

الأخبار

بمناسبة عيد الفطر.. زيارة استثنائية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل

مراكز الاصلاح والتأهيل
مراكز الاصلاح والتأهيل
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قررت وزارة الداخلية منح جميع نزلاء مراكز الاصلاح والتأهيل  زيارة إستثنائية واحدة يومى (الوقفة - أول أيام عيد الفطر المبارك) وتستكمل بعد إنتهاء إجازة العيد لمن لم يستنفذها حتى يوم الأربعاء الموافق 24/4/2024.. ولا تحتسب الزيارة الإستثنائية المشار إليها ضمن الزيارات المقررة للنزلاء.
يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء .

يأتي ذلك بمناسبة الإحتفال بــ "عيد الفطر المبارك" ، وحرصاً من وزارة الداخلية على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل وإتاحة الفرصة لهم للقاء ذويهم بمختلف المناسبات.

زيارة إستثنائية مراكز الإصلاح والتأهيل وزارة الداخلية