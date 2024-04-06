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السبت 06 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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عبدالرحيم علي

فضائيات

وزير الأوقاف للرئيس: نسأل الله أن يجعلها ولاية خير وبركة ويجزيك الله خيرا على النهضة غير المسبوقة

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
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هنأ الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الرئيس عبدالفتاح السيسي، بحلف اليمين الدستورية لولاية رئاسية جديدة، مشيرًا إلى أنها مستحقة عن جدارة، حيث قال الشعب كلمته بمشاركة في الانتخابات لم تحدث من قبل.  

وقال "جمعة"، خلال احتفالية ليلة القدر، بحضور الرئيس السيسي، عرضته قناة «إكسترا نيوز»، اليوم السبت: "نسأل الله أن يجعلها ولاية خير وبركة ويجزيك الله خيرًا عن ما تقدمه لخدمة دينك ووطنك وعلى النهضة غير مسبوقة التي نعيشها في البلاد، وتكون شهادة لك يوم القيامة".

وأشاد وزير الأوقاف بفوز الرئيس عبدالفتاح السيسي بجائزة "بطل السلام" لعام 2024، من برلمان البحر المتوسط، لافتًا إلى أن أكثر الناس قوة وشجاعة هم القادرون على تحقيق سلام حقيقي كما حققت في مصر.

وزير الاوقاف - الرئيس عبدالفتاح السيسي احتفالية ليلة القدر