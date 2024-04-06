بائع ينهي حياته شنقًا بسبب أزمة نفسية في الطالبية

أقدم بائع على إنهاء حياته شنقًا لمروره بأزمة نفسية داخل شقة سكنية بمنطقة الطالبية بالجيزة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغاً بالعثور على جثة أحد الأشخاص مشنوقاً داخل شقة سكنية في الطالبية، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين العثور على جثة بائع، وبعمل التحريات تبين أن أزمة نفسية قادته لإنهاء حياته ولا شبهة جنائية في الواقعة، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.