ads
الجمعة 05 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

"سرايا القدس" تقصف تجمعات قوات الاحتلال في خان يونس

سرايا القدس
سرايا القدس
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلنت "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، أنه بعد عودة مقاتليها من نقاط الاشتباك في خان يونس بجنوب قطاع غزة، أكدوا قصفهم بقذائف الهاون تجمعات لقوات الاحتلال في محاور التقدم وسط خان يونس، استمرارا لمعركة "طوفان الأقصى"، بحسب ما ذكرت وكالة القدس للأنباء.

وأضافت "سرايا القدس"، في بيان، إن مقاتليها ساندوا مجموعة مقاتلة من "كتائب القسام" خلال اشتباكات ضارية مع قوة صهيونية، مما أدي إلي سقوط إصابات محققة في صفوف قوات الاحتلال.

وعرضت "سرايا القدس" مقاطع فيديو تظهر مقاتليها وهم داخل مواقع القتال في غزة في يوم القدس العالمي.

سرايا القدس اشتباكات قوات الاحتلال خان يونس غزة