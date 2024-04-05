بعد تصدره التريند.. أبرز تصريحات باسم يوسف في برنامج المغرد

تصدر الإعلامي باسم يوسف تريند موقع التدوينات المصغرة X, عالميا، وفي الشرق الأوسط. وذلك بعد ظهوره في برنامج "المغرد" المذاع على شاشة قنوات أبو ظبي.



تحدث باسم يوسف، خلال لقائه مع الإعلامي عامر بن جساس، عن لقائه الشهير مع بيرن مورجان قائلا ": مش مهتم إذا كان بيرس مورجان غير رأيه عن القضية الفلسطينية أو لا بعد حواري معه، المهم بالنسبة لي الجمهور، إني أوصل بالقضية لأكبر عدد ممكن، مشيرًا إلى أن بيرس مورجان لم يعطيه المساحة خلال حواره ولكنه تفاجئ منه.

وأضاف باسم يوسف، خلال حواره مع عامر بن جساس أنه فضل خلال حواره مع بيرس مورجان العديد من المداخل خلال لقاؤه قائلا: "فضّلت المدخل الإنساني عن المدخل الديني أو القومي في حواري مع بيرس مورجان بشأن القضية الفلسطينية، لإن اللي يفيد قضيتنا إنك تكسب أكبر عدد من الناس مع رأيك".

وعن شهرته ونجاحه قال : الشهرة "سم" وعمري ما كنت حابب شهرتي في مصر، تخيل 40 مليون بني آدم ليهم رأي فيك وبيحكموا عليك".

وعلق يوسف على الانتقادات التي طالت الإعلامية ياسمين عز قائلا:"بقول للناس انتوا ليه واخدين كلام ياسمين عز بجدية؟.. هي نفسها عارفة إنها بتقدم كاراكتر، مشيرًا إلى أنه أهلاوي والجميع يعلم كذالك.

ويستضيف الإعلامي الإماراتي عامر بن جساس عددًا من أبرز نجوم الإعلام والفن والأدب والرياضة في مصر من خلال برنامجه الشهير ' المغرد ' الذي يبث حصريًا على قناة أبو ظبي خلال شهر رمضان الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة الثامنة بتوقيت أبو ظبي ومنهم.. الفنانة والإعلامية الكبيرة إسعاد يونس والإعلامي القدير محمود سعد والأديب الحائز على جائزة الدولة التقديرية إبراهيم عبدالمجيد والفنانة شيرين رضا والفنان صلاح عبد الله ونجم الإعلام الرياضي ميدو،إضافةً إلى مفاجأة إعلامية كبرى يرفض الكشف عنها في الوقت الحالي.