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الجمعة 05 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

تجديد حبس عاطلين بتهمة سرقة حديد تسليح في السلام

أرشيفية
أرشيفية
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قرر قاضي المعارضات، تجديد حبس عاطلين، 15 يوما علي ذمة التحقيقات، بتهمة سرقة حديد تسليح ومواسير من داخل موقع تحت الإنشاء، بمنطقة السلام.
 

تعود الواقعة عندما  تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من  ضبط (شخصين "لهما معلومات جنائية") حال استقلالهما دراجة نارية "تروسيكل" بدائرة قسم شرطة السلام أول، وبحوزتهما (كمية من حديد التسليح ومواسير حديدية مجهولة المصدر)، وبمواجهتهما اعترفا بسرقة المضبوطات من داخل أحد المواقع الإنشائية بدائرة القسم.

بإستدعاء مدير الموقع المشار إليه، تعرف على المسروقات وإتهمهما بسرقتها، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

15 يوما استمرار حبس عاطلين المواقع الإنشائية بمديرية أمن القاهرة تجديد حبس عاطلين