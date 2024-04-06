10 ملايين مريض على قوائم الانتظار فى مستشفيات إنجلترا

تعانى إنجلترا من زيادة كبيرة فى أعداد المرضى حيث يواجه المواطنون صعوبة للحصول على سرير بقسم الطوارئ، مع نقص ملحوظ فى الأدوية بالصيدليات، مما أدى إلى تراجع ملحوظ فى مستوى رضا المواطنين عن الخدمات الطبية.



وقالت صحيفة "الجارديان" البريطانية، إنه قد ينتظر ما يقرب من ١٠ ملايين شخص فى جميع أنحاء إنجلترا موعدًا أو علاجًا لدى هيئة الخدمات الصحية الوطنية، وهو ما يزيد بمقدار مليونى شخص عن التقديرات السابقة، وفقًا لمسح أجراه مكتب الإحصاءات الوطنية.

وجد استطلاع مكتب الإحصاءات الوطنى الذى شمل حوالي ٩٠ ألف بالغ أن ٢١٪ من المرضى كانوا ينتظرون موعدًا فى المستشفى أو لبدء تلقى العلاج فى هيئة الخدمات الصحية الوطنية.



وعند الاستقراء، فإن هذا يعادل ٩.٧ مليون شخص. وفى يناير، بلغت قائمة الانتظار ٧.٦ مليون شخص، وفقًا للإحصاءات الرسمية لهيئة الخدمات الصحية الوطنية.



ووجد الاستطلاع أن حالات التأخير كانت أكثر وضوحا بين الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين ١٦ و٢٤ عاما، حيث قال واحد من كل خمسة منهم إنهم عانوا من فترات انتظار لأكثر من عام.



تم إجراء الاستطلاع فى يناير وفبراير، وكان جزءًا من الدراسة السنوية لعدوى فيروس كورونا فى فصل الشتاء للبالغين الذين تبلغ أعمارهم ١٦ عامًا فما فوق.



وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن الاستطلاع هو الأول من نوعه لتقييم تجارب البالغين الذين ينتظرون مواعيد المستشفى أو الاختبارات أو العلاج الطبي، وإن البيانات كانت تجريبية، وتستند إلى بيانات تم الإبلاغ عنها ذاتيًا، وقد تختلف عن الإحصائيات الأخرى فى قوائم الانتظار.



وقال أندرو جوين، وزير الصحة فى حكومة الظل: "إذا اسحبوا الغطاء، فإن الأزمة فى هيئة الخدمات الصحية الوطنية أسوأ مما تبدو عليه. واحد من كل خمسة أشخاص فى إنجلترا عالق فى قوائم الانتظار، وهم ينتظرون لفترة أطول من أى وقت مضى.



"لقد نكث ريشى سوناك تعهده بتقليص قوائم الانتظار، وهو الآن يخطط لإغلاق الخدمات وتقليص عدد الأطباء والممرضات. وكلما طال أمد بقاء المحافظين فى مناصبهم، كلما طال انتظار المرضى.



حزب العمال وحده لديه خطة لخفض قوائم الانتظار. سنوفر مليونى عملية ومواعيد إضافية فى الأمسيات وعطلات نهاية الأسبوع، حتى يتم فحص المرضى فى الوقت المحدد مرة أخرى.



وقال الدكتور أدريان بويل، رئيس الكلية: "الانتظارات الطويلة بشكل مفرط لا تزال تضع المرضى فى خطر جسيم.



"التحسينات الطفيفة فى أداء المعيار الزمنى لأربع ساعات ليست ذات مغزى عندما يكون هناك الكثير من الأشخاص يقضون أكثر من ١٢ ساعة وينبغى أن تذهب الجهود والأموال إلى حيث يكون الضرر الأكبر."



وأضاف: "الارتباط المباشر بين التأخيرات ومعدلات الوفيات واضح. يتعرض المرضى للضرر القابل للتجنب.

وتابع: "التدخل العاجل مطلوب لوضع الناس فى المقدمة. لا يجب أن يتحمل المرضى والموظفون عواقب التمويل غير الكافي ونقص الموارد.

"لا يمكننا أن نستمر فى مواجهة عدم المساواة فى الرعاية، والتأخيرات القابلة للتجنب، والوفاة."



من ناحيته؛ قال السير جوليان هارتلي، الرئيس التنفيذي لمقدمى الخدمات الصحية الوطنية: "لا ينبغى لأى مريض الانتظار لفترة أطول من اللازم للحصول على الرعاية التى يحتاجها، خاصة وأن تفاقم الظروف يمكن أن يؤدى إلى زيادة الاضطراب الجسدى أو العاطفى أو العقلي".



وأكمل: "تعمل هيئات المستشفيات والصحة العقلية والمجتمع بجهد لا يصدق للتغلب على التراكمات وتقديم رعاية عالية الجودة للمرضى فى الوقت المناسب. لكنهم يواجهون تحديات عميقة الجذور بما فى ذلك نقص القوى العاملة ونقص القدرات البدنية فى هيئة الخدمات الصحية الوطنية والرعاية الاجتماعية.



ووجد استطلاع مكتب الإحصاءات الوطنى أيضًا أن واحدًا من كل ٢٠ شخصًا اتصلوا بطبيبهم العام طُلب منهم الاتصال مرة أخرى فى يوم آخر. وجد ثلث المشاركين أنه "من الصعب أو الصعب جدًا" التواصل مع طبيبهم العام.



وفى المتوسط، تقدم هيئة الخدمات الصحية الوطنية حوالى ١.٤ مليون موعد مع الطبيب العام كل يوم عمل، وفقًا لهيئة الخدمات الصحية الوطنية فى إنجلترا.



وقال متحدث باسم هيئة الخدمات الصحية الوطنية: "تظهر الإحصائيات الرسمية المنشورة حول قوائم انتظار هيئة الخدمات الصحية الوطنية أن ٦.٣ مليون مريض كانوا على قوائم انتظار هيئة الخدمات الصحية الوطنية اعتبارًا من نهاية شهر يناير، وأن ٤.٢٪ فقط من حالات الانتظار كانت لأكثر من عام.



وتابع: "يستمر العمل لتقليل فترات الانتظار الطويلة للمرضى، ولكن على الرغم من الضغوط والإجراءات الصناعية، فقد ضمن موظفو هيئة الخدمات الصحية الوطنية المجتهدون انخفاض حجم العمل المتراكم بسبب فيروس كوفيد لمدة أربعة أشهر متتالية، وانخفاض فترات الانتظار لمدة ١٨ شهرًا بنسبة ٩٠٪ تقريبًا فى ذروتها.



واختتم: "فيما يتعلق برعاية الطبيب العام، فإن ما يقرب من ثلثى الأشخاص سعداء بتجربتهم، ويتم تحديد مواعيد لملايين آخرين مقارنة بما كانوا عليه قبل الوباء. تظهر أحدث بيانات هيئة الخدمات الصحية الوطنية أن هناك ٣٠.٥ مليون موعد تم تسليمها من قبل الأطباء العامين وفرقهم فى فبراير ٢٠٢٤، مقارنة بـ ٢٤.٧ مليونًا فى فبراير ٢٠٢٠.

