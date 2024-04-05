10 آلاف وجبة إفطار وسحور وبرنامج ديني مكثف.. "الأزهر" و"الأوقاف" يرفعان حالة الاستعداد القصوى التماسًا لـ"ليلة القدر"

توافدت جموع كبيرة من المصلين إلى الجامع الأزهر منذ صلاة عصر اليوم الجمعة، استعدادًا والتماسًا لـ«ليلة القدر» في ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان المبارك، حيث حرص المصلون على اصطحاب أهليهم وذويهم لتناول الإفطار في ساحة الجامع، من أجل ضمان مكان لهم أثناء الصلاة، بسبب الزحام الشديد، والذي تُوُقِعَ له أن يتضاعف مع ساعات مساء اليوم.

ورفعت الإدارة العامة للجامع الأزهر، درجات الاستعداد القصوى لاستقبال المصلين خلال العشر الأواخر من شهر ‫رمضان المبارك، بإشراف مباشر من فضيلة الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، من خلال منظومة عمل متكاملة، تعمل على مدار الساعة، حيث شهدت أروقة الجامع وساحاته جهود مكثفة للنظافة والتطهير والتعقيم وتنظيم الدخول والخروج وتوزيع وجبات الإفطار والسحور.

من جانبها، استعدت وزارة الأوقاف لـ«ليلة القدر» ببرنامج في المساجد الكبرى ومساجد آل البيت والمساجد الحاصلة على الجودة والتي بها أئمة قادة فكر أو درس رائدات فكر.

وجاء برنامح الأوقاف كما يلي:-

أولًا: عقب صلاة عصر أمس الجمعة تمت قراءة «سورة الملك» بطريقة جماعية مع الجمهور، واختتام القراءة بمجلس الصلاة على النبي «صلى الله عليه وسلم».

ثانيًا: عقب الانتهاء من صلاة التراويح والوتر تمت قراءة سورة «يس»، واختتام القراءة بمجلس الصلاة على النبي «صلى الله عليه وسلم».

كان فضيلة الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب، شيخ الأزهر، قد وجه بزيادة عدد الوجبات الموزعة في الجامع، إلى ألف وجبة إفطار يوميا حتى نهاية شهر رمضان المبارك، لتصبح 6000 وجبة يوميا، وزيادة وجبات السحور لتصبح 4000 وجبة، للتوسعة على الطلاب الوافدين والمصريين.