محافظ مطروح يؤدي صلاة الجمعة الأخيرة من رمضان بمسجد العوام.. صور

أدى اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، صلاة الجمعة الأخيرة من شهر رمضان الكريم بمسجد سيدي العوام، بحضور المهندس حسين السنيني السكرتير العام المساعد، وحسن عبد البصير وكيل وزارة الأوقاف، ورضا جاب الله رئيس مدينة مرسى مطروح، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية وبالمحافظة.

وفي خطبة الجمعة تحدث أحمد عادل إمام المسجد عن زكاة الفطر وحق الله في المال، موجهًا إلى أهمية التكافل الاجتماعي ومواساة الفقراء والمساكين في شهر رمضان المبارك بزكاة الفطر والتي قال ابن عباس، قال: «فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، من أداها قبل الصلاة، فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة، فهي صدقة من الصدقات».



وأوضح عبد البصير تعدد بركات هذه الليلة المباركة وأنه سيتم ختم القرآن الكريم في صلاة التراويح بالمسجد الكبير ودعاء ختم القرآن وذلك بحضور معالي اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، وسيتم بعدها الاحتفال بليلة القدر وتكريم أوائل مسابقة القرآن الكريم الرسمية لمديرية أوقاف مطروح تنسيقا ببن وزارة الأوقاف ومحافظة مطروح، كما سيتم تكريم الأئمة الذين قاموا بختم القرآن الكريم في المساجد التسع بمدينة مطروح؛ تقديرًا لجهودهم خلال شهر رمضان المبارك وصلاة التراويح بجزء حتى نهاية الشهر الكريم.

محافظ مطروح يؤدي صلاة الجمعة الأخيرة بمسجد العوام

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