نقل 5 سيدات مصابات في حادث لمستشفى الزقازيق العام

أستقبل مستشفي الزقازيق العام 5 سيدات مصابات بجروح وكدمات وكسور بأنحاء متفرقة بالجسد إثر وقوع حادث تصادم سيارة نقل بتوك توك بطريق موقف المنصورة أمام صينية الإقليمي بمركز الزقازيق وتم تلقي الإسعافات اللازمة.

وكان اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية قد تلقي اخطارا من مأمور مركز شرطة الزقازيق يفيد بورود إشارة من هههههههه المستشفى العام بوصول كل من: "إسراء عبدالله" 26 عاما و"مروة سمير" 25 عاما و"نورهان السيد" 20 عاما و"أميرة وصفي" 23 عاما وشقيقتها "علياء وصفي" 21 عاما مقيمات بمدينة القنايات مصابات بكدمات وجروح وكسور بأنحاء متفرقة بالجسد وتم تقديم الإسعافات اللازمة لهن.

وتبين حدوث الإصابات إثر وقوع حادث تصادم سيارة نقل بتوك توك بطريق موقف المنصورة أمام صينية الإقليمي بمركز الزقازيق وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.