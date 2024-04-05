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الجمعة 05 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

الاحتلال يعترف بقتل رهائن إسرائيليين فى غزة

قوات الاحتلال الإسرائيلي
قوات الاحتلال الإسرائيلي
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أقرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة،  بقتل رهائن محتجزين في غزة، من قبل الفصائل الفلسطينية، في يوم 7 أكتوبر الماضي، نتيجة لقصف مروحي.

 

ووفقًا لما ذكره الاحتلال، في بيان اليوم الجمعة: "من نتائج التفتيش، يبدو أنه خلال المعارك والغارات الجوية، قامت إحدى المروحيات القتالية التي شاركت في القتال، بإطلاق النار على سيارة تبين أن هناك رهائن بينهم "إفرات كاتس".

وبرر جيش الاحتلال قصفة للسيارة قائلا: طالما كان الرهائن الإسرائيليون موجودين في السيارة المتحركة، لم يكن من الممكن تمييزهم من خلال أنظمة المراقبة الموجودة، وأن إطلاق النار تم تعريفه على أنه إطلاق نار على سيارة بها إرهابيين".

 

قوات الاحتلال الإسرائيلي رهائن محتجزين الفصائل الفلسطينية