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الجمعة 05 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

قوات الاحتلال الإسرائيلي تصادر سيارة عقب اقتحام بلدة كفر مالك شرق رام الله

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الجمعة، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي صادرت مركبة عقب اقتحام بلدة كفر مالك شرق رام الله.

قوات الاحتلال الإسرائيلي، أطلقت الرصاص الحي على المواطنين، ونتج عن تلك الاستهدافات إصابتان في بلدة كفر راعي، كما شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات في قرية فحمة جنوب مدينة جنين.

وأعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، أن الطواقم الطبية في جنين تتعامل مع إصابة شاب بالرصاص الحي في الظهر خلال اقتحام بلدة كفر راعي.

وشنت الطائرات الحربية الإسرائيلية اليوم، غارة جوية على بيت لاهيا شمال قطاع غزة، جاء ذلك حسبما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

وتواصل طائرات الاحتلال ومدفعيته قصفها العنيف في مناطق متفرقة من المحافظة الوسطى،كما تستمر الزوارق الحربية للاحتلال الإسرائيلي قصفها على شواطئ القطاع من الشمال للجنوب.

قوات الاحتلال تصادر سيارة اقتحام بلدة كفر مالك شرق رام الله