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الجمعة 05 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

طيران الاحتلال يشن سلسلة غارات عنيفة على مناطق متفرقة من شمال قطاع غزة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الجمعة، أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي تشن سلسلة غارات عنيفة على مناطق متفرقة من شمال قطاع غزة.

ومنذ قليل، شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية، غارة جوية على بيت لاهيا شمال قطاع غزة، وتواصل طائرات الاحتلال ومدفعيته قصفها العنيف في مناطق متفرقة من المحافظة الوسطى، كما تستمر الزوارق الحربية للاحتلال الإسرائيلي قصفها على شواطئ القطاع من الشمال للجنوب.

كما نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، قصفًا مدفعيًا استهدف محيط أبراج الأسرى شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

واندلعت مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في قرية حوسان، غرب بيت لحم، وتركزت في منطقة "المطينة"، عند المدخل الشرقي للقرية، أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص، وقنابل الصوت، والغاز السام المسيل للدموع.

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