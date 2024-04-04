إيطاليا: الحوار مع روسيا صعب إن لم يكن مستحيلًا

أبدى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية، الإيطالي، أنطونيو تاياني، تقديره لتعقيدات الحوار مع روسيا في ظل الصراع المتواصل في أوكرانيا، حيث وصف التفاوض مع الاتحاد الروسي بأمر "صعب إن لم يكن مستحيلًا".

وفي تصريحاته خلال اجتماع لحلف شمال الأطلسي في بروكسل، عبر الوزير الإيطالي عن تحفظه إزاء السياسات الروسية في إشارة إلى توسيع الحدود والانتهاكات المزعومة للقانون الدولي.

وأكد تاياني أن الانخراط في حوار بناء مع روسيا يبقى هدفًا مطروحًا، مع التأكيد على ضرورة استعادة السلام في المنطقة، وتحقيق الاستقرار الإقليمي بما يتماشى مع المعايير الدولية للعدالة والأمان.

وأشار إلى أن الوضع الحالي للعلاقات مع روسيا لم ينشأ بفعل إيطالي، وإنما جاء نتيجة لسياسات الأخيرة التي تجاوزت حدود القوانين الدولية، وهو ما يدعو إلى تجاوز الخلافات والعودة إلى منصات الحوار البناء لتحقيق الاستقرار والسلام العادل في المنطقة.

في إطار تصريحاته، أشار تاياني إلى أن روسيا تظل جزءًا أساسيًا من الديناميات الدولية المستقبلية، مؤكدًا على مكانتها كدولة ذات تأثير عالمي. ومع ذلك، لم يتردد في إدانة الأفعال الروسية في أوكرانيا بشدة، معتبرًا أن تلك الأعمال تشكل انتهاكاتٍ صارخة لحقوق الإنسان وجرائم حرب.

وأوضح تاياني أن الحوار مع روسيا سيظل ضروريًا في المستقبل، تمشيًا مع مبادئ العلاقات الدولية والدبلوماسية، رغم التحديات الراهنة.

ولكنه أشار إلى أن تحقيق هذا الحوار المثمر يعتمد على تجنب الخيارات التي لا يمكن قبولها، خاصة في ظل الأحداث الجارية في أوكرانيا وما تتضمنه من تجاوزات مدانة بشدة.