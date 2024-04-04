الهلال الأحمر الفلسطيني: ألف طفل في غزة فقدوا إحدى ساقيهم أو كلتيهما

قال الهلال الأحمر الفلسطيني خلال بيان صحفي مقتضب، اليوم الخميس، إن ألف طفل داخل قطاع غزة فقدوا إحدى ساقيهم أو كلتيهما جراء حرب الإبادة التي تخوضها اسرائيل في قطاع غزة.

ويعتبر قطاع غزة واحدة من أكثر المناطق تأثرًا بالصراع الذي يتسبب في تعريض الأطفال لمآسي العنف والقسوة. ويعيش الأطفال في غزة ظروفًا صعبة ومأساوية بسبب الاحتلال الإسرائيلي والحصار الذي يعانون منه والذي زاد مؤخرا بسبب الحرب، والذي ينعكس سلبًا على صحتهم النفسية والجسدية، ويحول دون تحقيق حقوقهم الأساسية.

ويتعرض الأطفال في قطاع غزة للعديد من أشكال العنف والانتهاكات من قبل الجيش الإسرائيلي، بما في ذلك الاعتقالات التعسفية والتحريض والقتل العشوائي والهجمات على المنازل والمدارس.