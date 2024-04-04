العراق: نرفض استخدام أراضينا ساحة لتصفية الحسابات ومنطلقا للاعتداء على الجوار

أكد مستشار الأمن القومي في العراق، قاسم الأعرجي، اليوم الخميس، على رفض بلاده لاستخدام أراضيها كقاعدة لتصفية الحسابات أو كمنطلق لأي اعتداء على الدول الجارة.

وأتى هذا التأكيد خلال استقبال السفير الفرنسي لدى بغداد، باتريك دوريل، حيث تم خلال اللقاء استعراض العلاقات بين العراق وفرنسا وبحث سبل تطويرها على جميع الأصعدة. كما تم التركيز على تعزيز التعاون في مكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات بين البلدين.

وجاء هذا اللقاء في سياق حرص العراق على بناء علاقات دولية قائمة على مبادئ السلام والاحترام المتبادل، وعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى، والتعاون الفعال في مجالات الأمن ومكافحة الإرهاب، بهدف تعزيز الاستقرار الإقليمي والدولي.

أعرب "الأعرجي" عن تقديره لجهود ومواقف الدول التي دعمت العراق في مكافحة الإرهاب، بما في ذلك فرنسا، مؤكدًا رفض العراق لسياسة الحرب الانتقامية ضد الشعب الفلسطيني. شدد "الأعرجي" على أهمية وقف هذه الحرب وإعادة النازحين لإعادة بناء وإحياء المدن التي دمرتها الحروب.

وأكد "الأعرجي" موقف العراق الثابت برفضه لتحويل أراضيه إلى ساحة لتصفية الحسابات أو ممارسة العدوان على الدول الجارة. وأشار إلى حرص العراق على تعزيز علاقاته مع الولايات المتحدة الأمريكية وتطويرها في جميع المجالات، وتفعيل بنود اتفاقية الإطار الاستراتيجي بين البلدين.