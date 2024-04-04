ads
الخميس 04 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

رئيس مدينة القصير يكرم حفظة القرآن الكريم بمسجد السمان الجديد

تكريم حفظة القرأن
تكريم حفظة القرأن بمدينة القصير
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

كرم اللواء إيهاب رشاد رئيس مدينة القصير فى احتفالية اقامتها إدارة الأوقاف، حفظة القرآن الكريم وعددهم 10 متسابقين وذلك بمسجد السمان الجديد، بحضور الشيخ محمود البرام مدير إدارة الاوقاف والشيوخ محمد الشاطر مفتش بالإدارة وإبراهيم الخطارى مفتش دعوة وطارق أحمد إمام وخطيب المسجد ولفيف من أولياء الأمور وأهالى المدينة.

بدأت الاحتفالية بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، أعقبها كلمة لمدير إدارة الأوقاف والشيوخ والأئمة الحاضرين.

 وفى نهاية الحفل وزع رئيس مدينة القصير الجوائز على المتسابقين، وحصل صاحب المركز الاول على جائزة رحلة عمرة.

وتقدم رئيس المدينة بالشكر لكل من ساهم في اعداد المسابقة لتضيف إلى حاملى القرآن المنافسة فى الحفظ والفهم لآيات الذكر الحكيم.

FB_IMG_1712250473197
FB_IMG_1712250473197
FB_IMG_1712250470479
FB_IMG_1712250470479
FB_IMG_1712250455011
FB_IMG_1712250455011
FB_IMG_1712250461208
FB_IMG_1712250461208
اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر اللواء ايهاب رشاد القرآن الكريم مدينة القصير