رئيس مدينة القصير يكرم حفظة القرآن الكريم بمسجد السمان الجديد

كرم اللواء إيهاب رشاد رئيس مدينة القصير فى احتفالية اقامتها إدارة الأوقاف، حفظة القرآن الكريم وعددهم 10 متسابقين وذلك بمسجد السمان الجديد، بحضور الشيخ محمود البرام مدير إدارة الاوقاف والشيوخ محمد الشاطر مفتش بالإدارة وإبراهيم الخطارى مفتش دعوة وطارق أحمد إمام وخطيب المسجد ولفيف من أولياء الأمور وأهالى المدينة.

بدأت الاحتفالية بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، أعقبها كلمة لمدير إدارة الأوقاف والشيوخ والأئمة الحاضرين.

وفى نهاية الحفل وزع رئيس مدينة القصير الجوائز على المتسابقين، وحصل صاحب المركز الاول على جائزة رحلة عمرة.

وتقدم رئيس المدينة بالشكر لكل من ساهم في اعداد المسابقة لتضيف إلى حاملى القرآن المنافسة فى الحفظ والفهم لآيات الذكر الحكيم.

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