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الخميس 04 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة التعليمية

المعادى التعليمية تحصل على أعلى المراكز فى مسابقات المسرح

ارشيفية
ارشيفية
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تقدم  محمود عبد الرازق مدير عام إدارة المعادي ومنال عبد العظيم مدير إدارة الخدمات التربوية، بالتهنئة الى توجية التربية المسرحية  لفوز إدارة المعادي بالمركز الثاني على مستوى المديرية لمسابقه الفنون المسرحيه للتعليم الأساسي والتي شاركت فيه مدارس
- محمد فريد الإبتدائية فتره أولى
-مدرسه المعادي الإعدادية بنات

-مدرسة القناة الخاصة

وتم تصعيد عمل عصافير الجنه الذي قدمته مدرسه القناة الخاصة في مرحله التعليم الأساسي. 

كما فازت اداره المعادى التعليمية بالمركز السابع في مسابقه الفنون المسرحيه المرحلة الثانوية والتي شاركت فيها مدرستي الشهيد علي أحمد شوقي الثانوية بنات ومدرسة الشهيد أحمد عبد الوهاب الثانوية بنين.  

إدارة المعادي التعليمية التربية المسرحية التعليم الأساسي الفنون المسرحية المرحلة الثانوية