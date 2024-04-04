المعادى التعليمية تحصل على أعلى المراكز فى مسابقات المسرح

تقدم محمود عبد الرازق مدير عام إدارة المعادي ومنال عبد العظيم مدير إدارة الخدمات التربوية، بالتهنئة الى توجية التربية المسرحية لفوز إدارة المعادي بالمركز الثاني على مستوى المديرية لمسابقه الفنون المسرحيه للتعليم الأساسي والتي شاركت فيه مدارس

- محمد فريد الإبتدائية فتره أولى

-مدرسه المعادي الإعدادية بنات

-مدرسة القناة الخاصة

وتم تصعيد عمل عصافير الجنه الذي قدمته مدرسه القناة الخاصة في مرحله التعليم الأساسي.

كما فازت اداره المعادى التعليمية بالمركز السابع في مسابقه الفنون المسرحيه المرحلة الثانوية والتي شاركت فيها مدرستي الشهيد علي أحمد شوقي الثانوية بنات ومدرسة الشهيد أحمد عبد الوهاب الثانوية بنين.