حبس مسجل لاتهامه بسرقة 2 مليون جنيه من داخل سيارة بالظاهر

أمرت جهات التحقيق المختصة بحبس مسجل 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامه بسرقة مبلغ مالي من داخل سيارة متوافقة بالظاهر، وطلبت النيابة الصحيفة الجنائية للمتهم وسرعة التحريات التكميلية للواقعة والاستماع إلى صاحب السيارة.

تعود الواقعة عندما تم ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة الظاهر لقيامه بسرقة مبلغ 2 مليون جنيه من داخل سيارة أحد المواطنين حال توقفها بدائرة القسم.

وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة وأقر بإنفاقه جزء من المبلغ المالى، وتم بإرشاده ضبط باقى المبلغ المستولى عليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.