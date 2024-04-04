مؤلفة مسلسل "بقينا اتنين": نقدم الصدمة النفسية لما بعد الطلاق بشكل كوميدي

قالت أماني التونسي، مؤلفة مسلسل "بقينا اتنين"، إنها حاولت من خلال مسلسلها تقديم مشكلة الصدمة النفسية لفترة ما بعد الطلاق في إطار اجتماعي كوميدي.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن المسلسل كان 20 حلقة وتم ضغطه إلى 15 حلقة لكي يتناسب مع عرضه في الجزء الثاني من شهر رمضان، لافتة الى أنه كان من المفترض أن يكون خارج الموسم الرمضاني.

وتابعت أن هناك أكثر من مغزى لظهور الطبيب النفسي في بداية الحلقات، ويرجع ذلك لعدم رغبة المتزوجين أو المطلقين في زيارة الطبيب النفسي أو استشاري العلاقات الزوجية، معلقة "الدعم النفسي في صدمة ما بعد الطلاق ليس عيبا".

واستطردت أن صدمة ما بعد الطلاق جرى رصدها في المسلسل بالنسبة للرجل والسيدة، وكيفية تأثير الطلاق على كليهما.