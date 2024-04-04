الكرملين: روسيا والناتو في مواجهة مباشرة الآن

أكد الكرملين على أن روسيا وحلف شمال الأطلسي "الناتو" في مواجهة مباشرة الآن، وذلك في الوقت الذي يحتفل فيه الحلف الذي تقوده الولايات المتحدة بالذكرى الخامسة والسبعين لتأسيسه اليوم الخميس.



وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف في تصريحات للصحفيين: "في الواقع، تراجعت العلاقات الآن إلى مستوى المواجهة المباشرة".



وأضاف أن حلف شمال الأطلسي "منخرط بالفعل في الصراع المحيط بأوكرانيا ويواصل التحرك نحو حدودنا وتوسيع بنيته التحتية العسكرية باتجاه حدودنا".



وقال بوتين مرارا إن الغرب خدع روسيا في أعقاب الحرب الباردة مع تفكك حلف وارسو الذي كانت تشكله موسكو لكن حلف شمال الأطلسي تحرك شرقا بضم أعضاء سابقين في الحلف ودول البلطيق الثلاث التي كانت جزءا من الاتحاد السوفيتي.

في حين يرفض الغرب هذه الرواية ويقول إن حلف شمال الأطلسي تحالف دفاعي وإن الانضمام إليه كان خيارا ديمقراطيا للدول التي تخلصت من عقود من الحكم الشيوعي.

ويقول حلف شمال الأطلسي إنه يساعد أوكرانيا في الكفاح من أجل بقائها في مواجهة العدوان الروسي، ويزود كييف بأسلحة متقدمة وتدريب ومعلومات استخباراتية.

وتقول روسيا إن ذلك يجعل حلف شمال الأطلسي بحكم الأمر الواقع طرفا في الصراع. وقال بوتين في فبراير إن الصراع المباشر بين روسيا وحلف شمال الأطلسي سيعني أن الكوكب على بعد خطوة واحدة من الحرب العالمية الثالثة.