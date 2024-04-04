جامعة عين شمس تختتم فعاليات الدورة الرمضانية الثالثة

اختتمت جامعة عين شمس فى الساعات الأولى من صباح اليوم، فعاليات الدورة الرمضانية الثالثة للجامعة والتي تنظمها الإدارة العامة لرعاية الشباب وأسرة طلاب من أجل مصر بالجامعة.

هذا وقام أحمد ديهوم رائد أسرة طلاب من أجل مصر بجامعة عين شمس بتكريم الطلاب الحاصلين على المراكز الثلاثة الأولى في كرة القدم الخماسية وجاءت المراكز كالتالي:

حصل على المركز الأول فريق " نجوم نعناعة "وجائزة نقدية بقيمة ٩٦٠٠

بينما حصل على المركز الثاني فريق "الكبار" وجائزة نقدية بقيمة ٨٠٠٠ جنيه

وحصل "منتخب من اجل مصر "على المركز الثالث وجائزة نقدية قدرها ٦٤٠٠ جنيه

كما تم تكريم الطلبة والطالبات الفائزين في منافسات تنس الطاولة.

حيث حصل الطالب طارق عبد الرازق على المركز الأول وجائزة نقدية بقيمة ١٠٠٠ جنيه وحصل الطالب ريمون عريان على المركز الثاني وجائزة نقدية بقيمة ٨٠٠ جنيه بينما حصل الطالب محمد فوزي على المركز الثالث وجائزة نقدية بقيمة ٦٠٠ جنيه.

بينما حصلت الطالبة روان زكريا على المركز الأول وجائزة نقدية بقيمة ١٠٠٠ جنيه وحصد المركز الثاني الطالبة منه محيي وجائزة نقدية بقيمة٨٠٠ جنيه بينما حصلت على المركز الثالث الطالبة مريم محيي و جائزة نقدية بقيمة ٦٠٠ جنيه.

جدير بالذكر أنه شارك في منافسات كرة القدم الخماسى للطلبة (٢٥٦) فريق وتنس الطاولة للطلبة (٣٢) طالب وتنس الطاولة للطالبات (٣٢) طالبة.