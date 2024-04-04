قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف المناطق الجنوبية الغربية من خان يونس

نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، قصفًا مدفعيًا بشكل مكثف على المناطق الجنوبية الغربية من مدينة خان يونس، جاء ذلك حسبما أفادت وسائل إعلام فلسطينية.

ومنذ قليل، اقتحمت قوات خاصة من جيش الاحتلال مدينة طوباس، وتوجهت تعزيزات عسكرية إلى المدينة.

واستهدف الطيران الحربي للاحتلال الإسرائيلي اليوم، منزلين في مدينة رفح الفلسطينية، ونتج عن تلك الاستهدافات استشهاد 8 مواطنين فلسطينيين على الأقل، منهم 7 شهداء بينهم 3 أطفال، استشهدوا إثر قصف طيران الاحتلال منزلين في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، واستشهدت مواطنة إثر قصف استهدف منزلًا في حي الجنينة شرق مدينة رفح.

كما شن الاحتلال حملة اقتحامات واسعة اليوم، فاقتحم بلدة قباطية جنوب جنين، وقام باعتقال 3 شبان فلسطينيين بعد مداهمة منازلهم في البلدة ، واقتحمت قوات الاحتلال بلدة برقين غرب جنين وداهمت منزل مواطن فلسطيني داخل البلدة.

كما شهدت منطقة البطن السمين جنوب خان يونس جنوب قطاع غزة حملة تدمير ونسف، قام بها الاحتلال الإسرائيلي على عددًا من المنازل.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي استهداف المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، فيتزايد كل يوم عدد الإصابات والشهداء جراء القصفات الصاروخية بالطائرات والمدفعية الإسرائيلية، كما تنفذ كل يوم القوات الإسرائيلية اعتقالات عديدة وحملة اقتحامات على عدد كبير من المدن والبلدان الفلسطينية، وتطلق الرصاص الحي على الفلسطينيين خلال تنفيذ الاقتحامات، فارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين جراء كل تلك الاستهدافات في جميع أنحاء قطاع غزة، ليصل عدد الشهداء منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 32975 شهيدًا، بينما ارتفع عدد الجرحى إلى 75577 جريح، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.