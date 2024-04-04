أسعار العملات العربية والأجنبية بداية اليوم الخميس 4 أبريل 2024

شهدت أسعار صرف العملات العربية والأجنبية ارتفاعا مقابل الجنيه المصري في بداية تعاملات اليوم الخميس 4 أبريل 2024، وفقاً لآخر تحديث وارد عبر الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري.

فقد سجل متوسط سعر الدولار الأمريكي فى البنك المركزي المصري بداية تداولات اليوم، نحو 47.32 جنيه للشراء و 47.46 جنيه للبيع.

سجل سعر العملة الأوروبية الموحدة" اليورو " في البنك المركزي المصري بداية اليوم نحو 50.99 جنيه للشراء و 51.16 جنيه للبيع.

بينما سجل الجنيه الإسترليني فى البنك المركزي المصري نحو 59.50 جنيه للشراء و 59.71 جنيه للبيع.

كما سجل الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري نحو 52.10 جنيه للشراء و 52.25 جنيه للبيع.

وسجل 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري نحو 31.19 جنيه للشراء و 31.28 جنيه للبيع.

فيما سجل اليوان الصيني في البنك المركزي المصري نحو 6.54 جنيه للشراء، و6.56 جنيه للبيع.

وسجل الدولار الأسترالي في البنك المركزي المصري نحو 30.81 جنيه للشراء، و30.92 جنيه للبيع.

و بالنسبة لأسعار صرف العملات العربية مقابل الجنيه المصري بداية تعاملات اليوم الخميس، وأكثرها انتشارا وإقبالا في سوق الصرف المصرية (الريال السعودي، والدرهم الإماراتي، والدينار الكويتي).

فقد سجل الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 12.61 جنيه للشراء و 12.65 جنيه للبيع.

وسجل الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري نحو 153.76 جنيه للشراء و 154.26 جنيه للبيع.

كما سجل الدرهم الإماراتي في البنك المركزي نحو 12.88 جنيه للشراء و 12.92 جنيه للبيع.

وبلغ الدينار البحريني في البنك المركزي المصري نحو 125.53 جنيه للشراء، و125.91 جنيه للبيع.

وسجل الريال العماني نحو 122.92 جنيه للشراء، و123.30 جنيه للبيع.

كما سجل الريال القطري نحو 12.97 جنيه للشراء، و13.02 جنيه للبيع.

وسجل متوسط سعر صرف الدينار الأردني مقابل الجنيه المصري بداية تعاملات اليوم في البنك المركزي المصري نحو 66.65 جنيه للشراء، و67.04 جنيه للبيع.