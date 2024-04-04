الهلال الأحمر الفلسطيني: إصابة طفلة بشظايا رصاص الاحتلال خلال اقتحام مدينة جنين

أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الخميس، بإصابة طفلة فلسطينية بشظايا رصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام قوات الاحتلال مدينة جنين وأضافت، أنه تم نقل الطفلة إلى المستشفى، ويتم التعامل مع الحالة.

أفادت وسائل إعلام فلسطينية منذ قليل، أن الطائرات الحربية الإسرائيلية شنت غارة جوية على حي الجنينة شرق مدينة رفح الفلسطينية.

وقالت مصادر طبية فلسطينية، أنه تم وصول ثلاثة شهداء فلسطينيين بينهم طفلين رضيعين وعدد من الإصابات إلى مستشفى الكويت جراء قصف منزلًا في تل السلطان غرب مدينة رفح الفلسطينية.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي استهداف المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، فيتزايد كل يوم عدد الإصابات والشهداء جراء القصفات الصاروخية بالطائرات والمدفعية الإسرائيلية، كما تنفذ كل يوم القوات الإسرائيلية اعتقالات عديدة وحملة اقتحامات على عدد كبير من المدن والبلدان الفلسطينية، وتطلق الرصاص الحي على الفلسطينيين خلال تنفيذ الاقتحامات، فارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين جراء كل تلك الاستهدافات في جميع أنحاء قطاع غزة ليصل عدد الشهداء منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 32975 شهيدًا، بينما ارتفع عدد الجرحى إلى 75577 جريح، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.