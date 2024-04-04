جرافات الاحتلال تواصل تخريب الشوارع وتدمير البنية التحتية بجنين

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الخميس، أن جرافات الاحتلال الإسرائيلي تواصل تجريف الشوارع وتدمير البنية التحتية في مدينة جنين.

ومنذ قليل، اندلعت اشتباكات عنيفة بين قوات الاحتلال الإسرائيلي ومقاومين فلسطينيين، استخدم خلالها الاحتلال الرصاص الحي على الفلسطينيين، وفجر المقاومون الفلسطينيون عبوة ناسفة بجرافة تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي قرب دوار الأحمدين بمدينة جنين.

وشنت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارة جوية على حي الجنينة شرق مدينة رفح الفلسطينية.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، أنه تم وصول ثلاثة شهداء فلسطينيين بينهم طفلين رضيعين وعدد من الإصابات إلى مستشفى الكويت جراء قصف منزلًا في تل السلطان غرب مدينة رفح الفلسطينية.

وأمس الأربعاء، نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي غارة جوية بطائراتها على مخيم المغازي وسط قطاع غزة، ونتج عن تلك الاستهداف استشهاد مواطنان فلسطينيان وإصابة 15 آخرين.

كما قصف الطيران الحربي الإسرائيلي منزلًا في حي السلطان غرب رفح، ما أسفر عن وقوع عدد من الشهداء والجرحى، وشنت الطائرات الإسرائيلية غارات جوية على دير البلح وسط قطاع غزة، وقصف مدفعية الاحتلال الإسرائيلي حي الزيتون في مدينة غزة.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي استهداف المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، فيتزايد كل يوم عدد الإصابات والشهداء جراء القصفات الصاروخية بالطائرات والمدفعية الإسرائيلية، كما تنفذ كل يوم القوات الإسرائيلية اعتقالات عديدة وحملة اقتحامات على عدد كبير من المدن والبلدان الفلسطينية، وتطلق الرصاص الحي على الفلسطينيين خلال تنفيذ الاقتحامات، فارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين جراء كل تلك الاستهدافات في جميع أنحاء قطاع غزة ليصل عدد الشهداء منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 32975 شهيدًا، بينما ارتفع عدد الجرحى إلى 75577 جريح، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.