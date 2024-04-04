طائرات الاحتلال تشن غارة على حي الجنينة شرق رفح الفلسطينية

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، أن الطائرات الحربية الإسرائيلية شنت غارة جوية على حي الجنينة شرق مدينة رفح الفلسطينية.

ومنذ قليل أفادت مصادر طبية فلسطينية، أنه تم وصول ثلاثة شهداء فلسطينيين بينهم طفلين رضيعين وعدد من الإصابات إلى مستشفى الكويت جراء قصف منزلًا في تل السلطان غرب مدينة رفح الفلسطينية.

وأمس الأربعاء، نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي غارة جوية بطائراتها على مخيم المغازي وسط قطاع غزة، ونتج عن تلك الاستهداف استشهاد مواطنان فلسطينيان وإصابة 15 آخرين.

كما قصف الطيران الحربي الإسرائيلي منزلًا في حي السلطان غرب رفح، ما أسفر عن وقوع عدد من الشهداء والجرحى، وشنت الطائرات الإسرائيلية غارات جوية على دير البلح وسط قطاع غزة، وقصف مدفعية الاحتلال الإسرائيلي حي الزيتون في مدينة غزة.