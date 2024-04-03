رئيس فنلندا: ليست هناك ضرورة لإرسال قوات مسلحة إلى أوكرانيا

قال رئيس فنلندا، ألكسندر ستوب، خلال مؤتمر صحفي في كييف، اليوم الأربعاء، أنه لا يرى ضرورة لإرسال قوات مسلحة إلى أوكرانيا مشيرًا إلى أن بلاده تدعم كييف بجميع الوسائل الممكنة دون الحاجة لتدخل عسكري.

وأكد ستوب أهمية تركيز أوروبا والغرب على تقديم الدعم العملي لأوكرانيا من خلال توريد الأسلحة والتدريبات والدعم اللوجستي.

وفي سياق متصل، صرحت وزيرة الخارجية الفنلندية في حوار لصحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية بأن إرسال قوات غربية إلى أوكرانيا ليس مستبعدا في المستقبل، لكنها أوضحت أن ذلك غير ضروري في الوقت الحالي.