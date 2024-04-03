عطل يضرب تطبيق «واتساب» في مناطق عدة حول العالم

أفادت أنباء عن عطل يضرب تطبيق "ميتا" اليوم الأربعاء الموافق 3 أبريل في عدة مناطق حول العالم وتحديدا في تطبيق التراسل الأشهر «واتساب» بشكل خاص، وذلك في الدقائق القليلة الماضية الأمر الذي نتج عنه توقف خدمة أكبر تطبيق للمراسلات المجانية لدى شركة "ميتا".

وتلقت آلاف الشكاوى حول عطل واتساب، على فيسبوك و منصة “X"، بعدما أكد عدد من المستخدمين أنهم لم يتمكنوا من إرسال أو استقبال الرسائل ولا حتى فتح سجل الرسائل عن طريق الهاتف المحمول، وكذلك المتصفح عبر واتساب ويب.

من ناحية أخرى لم تعلق إدارة "ميتا" على ماحدث من عطل حتى الآن.