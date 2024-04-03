سعر الدولار في البنوك مساء اليوم الأربعاء 3 أبريل 2024

شهد سعر صرف الدولار تحرك طفيف مقابل الجنيه المصري، في ختام تعاملات اليوم الأربعاء 3-4-2024، حيث ارتفع في عدد من البنوك الحكومية والخاصة وذلك وفقا لآليات العرض والطلب وسعر الصرف المرن.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 46.36 جنيه للشراء، ونحو 47.21 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سجل سعر الدولار في بنك مصر مقابل الجنيه المصري اليوم نحو 46.36 جنيه للشراء، ونحو 47.21 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك التجاري الدولي

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في التجاري الدولي نحو 46.36 جنيه للشراء، ونحو 47.21 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك المصري الخليجي

سجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم في البنك المصري الخليجي نحو 47.65 جنيه للشراء، ونحو 47.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم في بنك الإسكندرية نحو 46.36 جنيه للشراء، ونحو 47.21 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه في المصرف المتحد

سجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري في المصرف المتحد نحو 47.3 جنيه للشراء، ونحو 47.4 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

سجل سعر الدولار أمام الجنيه في مصرف أبو ظبي نحو 47.64 جنيه للشراء، ونحو 47.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك كريدي أجريكول

سجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم في بنك كريدي أجريكول نحو 47.64 جنيه للشراء، ونحو 47.74 جنيه للبيع.