استقرار سعر الدولار بداية تعاملات اليوم الأربعاء 3 أبريل 2024

سيطرت حالة من الهدوء والاستقرار على سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري بداية تعاملات اليوم الأربعاء 3 أبريل 2024، داخل البنوك الحكومية والتجارية العاملة في سوق الصرف المصرية.

وسجل متوسط سعر صرف الدولار الأمريكي في البنك المركزي بداية تداولات اليوم نحو 47.10 جنيه للشراء، 47.23 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدولار في السوق السوداء اليوم أقل من سعره في البنوك حيث سجل نحو 46.80 جنيه للشراء و47.20 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار اليوم في البنك الاهلي المصري نحو 47.11 جنيه للشراء، و47.21 جنيه للبيع.

في بنك مصر. سجل سعر الدولار الأمريكي بداية تداولات اليوم حوالي

47.11 جنيه للشراء، و47.21 جنيه للبيع.

كما استقر سعر صرف الدولار الأمريكي اليوم في بنك القاهرة عند نحو 47.35 جنيه للشراء، و47.45 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار اليوم في بنك كريدي أجريكول حوالي 47.04 جنيه للشراء، و47.14 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB حوالي 47.11 جنيه للشراء، و47.21 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية نحو 47.11 جنيه للشراء، و47.21 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار بداية تعاملات اليوم اليوم في بنك قناة السويس حوالي 47.10 جنيه للشراء، و47.20 جنيه للبيع.

استقر سعر الدولار الأمريكي اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي عند نحو 47.15 جنيه للشراء، و47.25 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار الأمريكي ،مقابل الجنيه المصري بداية اليوم في بنك البركة مصر حوالي 47.10 جنيه للشراء، و47.20 جنيه للبيع.

و عن سعر الدولار الأمريكي اليوم مقابل الجنيه المصري في السوق الموازي للعملات ، سجل سعر الدولار في السوق السوداء اليوم نحو 46.80 جنيه للشراء و47.20 جنيه للبيع