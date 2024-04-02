تراجع طفيف.. سعر الدولار في البنوك بنهاية تعاملات اليوم 2 أبريل 2024

الثلاثاء 02/أبريل/2024 - 10:58 م

شهد متوسط سعر الدولار في السوق المصرفية بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء 2 ابريل 2024، تراجعا طفيفًا بنحو قرشين، في ختام التعاملات، ليسجل في البنك المركزي المصري 47.10 جنيه للشراء، و47.23 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم

وسجل أعلى سعر شراء للدولار في ميدبنك مستوى 47.30 جنيه للشراء و47.40 للبيع، وعلى مستوى 6 بنوك تراجع فيها سعر الدولار ليسجل 47.11 جنيه للشراء، 47.21 للبيع وهى الأهلي المصري؛ مصر، العربي الأفريقي الدولي، التجاري الدولي، وبنك الإسكندرية.

وسجل سعر الدولار 47.10 جنيه للشراء، 47.20 جنيه للبيع في البنوك؛ البركة، قناة السويس، المصرف المتحد، البنك المصري لتنمية الصادرات، الاستثمار العربي، العقاري المصري العربي، الإمارات دبي الوطني، وفيصل الإسلامي.