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الأربعاء 03 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

غريق يكشف تسلسل حالات الانتحار بين أفراد عائلته ببولاق الدكرور

أرشيفيه
أرشيفيه
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كشفت تحريات أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة عن واقعة مأساوية في منطقة بولاق الدكرور، حيث تم العثور على جثة عاطل تطفو في مياه النيل بجزيرة الوراق، الضحية الذي تبين أنه أقدم على الانتحار، هو الأخ الرابع في عائلته الذي يبدو أن الظروف النفسية الصعبة قادته إلى هذا القرار.

تلقى الرائد محمد طارق عبدالعظيم، رئيس مباحث قسم شرطة الوراق، إشارة من غرفة عمليات النجدة بالعثور على الجثة في مياه النيل بدائرة القسم، وبالتحريات تبين أن الضحية يُدعى أحمد م، يبلغ من العمر 43 عاماً، وهو عاطل عن العمل وغير متزوج، وكان يعيش في منطقة شارع ناهيا ببولاق الدكرور.

وأفادت شقيقته بأن ثلاثة من إخوته قد أقدموا على الانتحار قبله، حيث توفوا بعد تخطيهم سن الأربعين، مشيرة إلى أن أحدهم تناول مادة سامة، وآخر قفز من علو، والثالث انتحر أسفل سيارة، وأشارت أيضاً إلى وفاة اثنتين من شقيقاتها بمرض السرطان.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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