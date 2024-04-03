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الأربعاء 03 أبريل 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
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فضائيات

"هو بيلعب في نفس مركزي؟".. إبراهيم سعيد: لا أشعر بالغيرة من محمد صلاح

إبراهيم سعيد لاعب
إبراهيم سعيد لاعب المنتخب الوطني والأهلي والزمالك الأسبق
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أكد إبراهيم سعيد لاعب المنتخب الوطني والأهلي والزمالك الأسبق، أنه لا يشعر بالغيرة من محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، قائلا: "هو بيلعب في نفس مركزي؟!".

وأضاف سعيد في حواره مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج «العرافة»، على قناتي المحور والنهار: "أنا مش بهد في رموزنا، صلاح فخر العرب ومصر كلها محدش قال حاجة لكن كلامي عن عدم إصابته في كأس الأمم الأفريقية لا يسيء إليه".

وتابع: "أنا أتحدث عن شأن متعلق بكرة القدم، لو أصيب بمزق 2 سم لما استطاع أن يتحرك بعد المباراة التي خرج منها في كأس الأمم الأفريقية، لكن ما حدث هو أنه تحرك كثيرا بوضعيات مختلفة، وأنا أؤكد أن الإصابة لم تكن سبب خروجه من معسكر المنتخب في البطولة".

 

إبراهيم سعيد لاعب المنتخب الوطني والأهلي والزمالك الأسبق محمد صلاح الإعلامية بسمة وهبة