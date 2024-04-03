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الأربعاء 03 أبريل 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

المفتي يكشف أهمية الحفاظ على الآثار

الدكتور شوقي علام،
الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية
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قال الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، إنه لا يخفى علينا مدى أهمية الحفاظ على الآثار؛ إذ يعكس ذلك المستوى الحضاري للشعوب.
وأضاف مفتي الجمهورية، خلال لقائه الرمضاني اليومي في برنامج "اسأل المفتي" مع الإعلامي حمدي رزق، الذي عُرض على قناة صدى البلد، أنها تعتبر من القيم والأشياء التاريخية التي لها أثر في حياة المجتمع؛ لأنها تعبر عن تراثها وتاريخها وماضيها وقيمها.
وأوضح مفتي الجمهورية، أن فيها عبرة بالأقوام السابقة، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هدم آطام المدينة؛ أي حصونها، كما أن الصحابة عندما دخلوا مصر لم يهدموا الآثار.
 

الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية الحفاظ على الآثار