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الأربعاء 03 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

إبراهيم سعيد عن محمد صلاح: "مش فوق النقد ومش شايف نفسي صغير"

إبراهيم سعيد لاعب
إبراهيم سعيد لاعب المنتخب الوطني
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قال إبراهيم سعيد لاعب المنتخب الوطني والأهلي والزمالك الأسبق، إنّ محمد صلاح قائد المنتخب وجناح ليفربول الإنجليزي أفضل لاعب في تاريخ مصر، لكنه ليس فوق النقد. 

وأضاف سعيد في حواره مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج «العرافة»، على قناتي المحور والنهار: "صلاح مش فوق النقد إن محدش يتكلم عليه في كورة، وعلى فكرة أنا بحبه وبحترمه جدا". 

وحول تصريح "صلاح حاططني في دماغه"، قال لاعب المنتخب الأسبق: "أنا أتكلم على أي حد، محدش فوق النقد، مع احترامي لمحمد صلاح ولكل الأسماء".

وواصل: "هو محمد صلاح وأنا إبراهيم سعيد مع احترامي لكل الناس، واللي شايف نفسه إن هو صغير بالنسبة لمحمد صلاح فهو شايف نفسه، مش لازم أبقى صغير".
 

إبراهيم سعيد لاعب المنتخب الوطني والأهلي والزمالك الأسبق محمد صلاح ليفربول الإنجليزي